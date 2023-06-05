Balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düştü

Çatalköy’de faaliyet gösteren Acapulco Otel’in doğu kısmında Vogue diye bilinen yerde, dün sabah kayalıklar üzerinde balık tutarken, düşüp ayağı sıkışan vatandaş, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı. Hüseyin Cengiz adlı vatandaşın sağ ayak kaval kemiği kırıldı.
Dün saat 08.00 sıralarında, deniz kenarında kayalıklar üzerinde balık tutan 44 yaşındaki Hüseyin Cengiz, dalgaların vurması sonucu dengesini kaybederek, düştü ve ayağı kayalıklara sıkıştı.
Cengiz, olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye sevk edildi.
Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Cengiz, sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
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