Bakliyat üretiminde kullanılacak makinelerin temini için mutabakat zaptı imzalandı

KTTO’da Bakan Hüseyin Çavuş, KTTO Başkanı Turgay Deniz, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş tarafından imzalanan Mutabakat zaptı, “başta nohut, bakla, fasulye, böğrülce gibi kuru bakliyat ürünlerinin imalat sürecinin verimli hale getirmek üzere ekipman destek projesi” altında yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bakliyat üretimini da verimli yapacak ekme, biçme ve hasat makinelerinin temini için mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı KTTO’da Bakan Hüseyin Çavuş, KTTO Başkanı Turgay Deniz, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş tarafından imzalandı.





Mutabakat zaptı, “başta nohut, bakla, fasulye, böğrülce gibi kuru bakliyat ürünlerinin imalat sürecinin verimli hale getirmek üzere ekipman destek projesi” altında yapıldı.







-Çavuş

Bakan Hüseyin Çavuş imza töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile istişare içerisinde tarımsal üretimi çeşitlendirme projelerini hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Proje kapsamındaki baklagilin münavebe ve ithal edilen bir ürün olduğunu da kaydeden Çavuş,

Türkiye’den gelen suyun üç yıl içerisinde Mesarya bölgesinde tarımsal amaçlı kullanımına başlanacağından dolayı çalışmaların daha da önem kazandığını belirtti.

Çavuş, alışkanlıklardan vazgeçilmesi ve farklı türlerle üretimi geliştirmek gerektiğine inandığını vurguladı.



Çavuş, baklagil ve kaba yem üretiminin istenilen noktaya gelebilmesi için 2024 desteklerinde düzenleme yapmak istediklerini ifade etti.

Projenin baklagil üretiminde girdi maliyetlerini düşürecek bir proje olmasına çok önem verdiklerini kaydeden Çavuş, baklagillerin münavebe çeşidi olduğundan destek kapsamında olduklarını ancak 2024’te baklagil ve münavebe ürünlerine destekleri artıracaklarını söyledi.



"Nohut sigorta kapsamına alınacak"



Çavuş, nohudu kuraklık sigorta kapsamına da alacaklarını, nohut yanında örtü altında olmayan ürünleri de sigorta kapsamına alınması üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu amaçla tüzüklerde gerekli değişikliklerin hazırlandığını açıkladı.

Baklagil ürünlere alım garantisi konusunda Çavuş, sadece hükümetin alım garantisi verdiği bir modeli de desteklemediklerini, özer sektördeki kuruluşların da alım garantisi vermesini desteklediklerini ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, harnubun da bu yıl serbest piyasada değer bulamadığını, harnup çekirdeğinin, muadili sentetik maddelerle rekabet edemediğini, bunun üzerinde aromasını ön plana çıkararak ürüne pazar bulmaya çalıştıklarını ifade etti.



Küçükçavuş



TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, TİKA’nın özellikle pandemi döneminde üretim projelerine daha önem verdiğini, projenin de Bakanlık ve KTTO ile birlikte üretimle alakalı başlattıkları ile proje olduğunu ifade etti.

Küçükçavuş, “Devleti özel sektörle bir araya getiren bir karakteri olduğundan, projenin iyi bir model olacağına inanıyorum” dedi.

Projenin ilk kez, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tarafından gündeme getirildiğini, Kıbrıs’ta üretilen baklagillerin KTTO’nun Londra ziyaretinde de gündeme geldiğini ifade eden Küçükçavuş, bunun üzerinde Londra yanında ürünlerin komşu ülke pazarlarında da yer alabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Küçükçavuş, projenin sürdürülebilir olması temennisinde bulundu.



-Deniz

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise, ticari değeri olan tarımsal ürünleri dış pazarlara ulaştırmak amacıyla projeye taraf olduklarını ifade etti ve bir pilot uygulama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Projeyi, iş birliğini temel alan ve alım garantisi ile desteklenecek bir çalışma olarak gördüklerini belirten Deniz, Kıbrıs’ın yarı kurak iklimde yer alsa da tarım açısından verimli bir ülke olduğunu, en az suyu kullanan modern sulama yöntemleriyle verimli ve yüksek getirili bir tarım sisteminin mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Deniz, "Esas hedefimiz, bugünkü çalışmamıza konu olanlar gibi iklimimize uygun ürünleri verimli bir şekilde üretmek; Türkiye’den gelen su ile yerel su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek katma değeri yüksek ürünlerle çevre ülke piyasalarında pay sahibi olmaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, uzun zamandır böyle bir dönüşümün gerekliliğini dile getirmekte, yol gösterici raporlar hazırlamaktadır. Bugün burada atacağımız imzalar, odamızın elini taşın altına koymaya da hazır olduğunu göstermiştir.’ dedi.

