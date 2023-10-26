Baklagil üretiminde girdi maliyetleri düşecek

Bakliyat üretiminde kullanılacak makinelerin temini için mutabakat zaptı imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bakliyat üretimini da verimli yapacak ekme, biçme ve hasat makinelerinin temini için mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı KTTO’da Bakan Hüseyin Çavuş, KTTO Başkanı Turgay Deniz, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı, “başta nohut, bakla, fasulye, böğrülce gibi kuru bakliyat ürünlerinin imalat sürecinin verimli hale getirmek üzere ekipman destek projesi” altında yapıldı.

Bakan Hüseyin Çavuş imza töreninde yaptığı konuşmada, Projenin baklagil üretiminde girdi maliyetlerini düşürecek bir proje olmasına çok önem verdiklerini kaydetti. Çavuş, baklagillerin münavebe çeşidi olduğundan destek kapsamında olduklarını ancak 2024’te baklagil ve münavebe ürünlerine destekleri artıracaklarını söyledi.

Çavuş, nohudu kuraklık sigorta kapsamına da alacaklarını, nohut yanında örtü altında olmayan ürünleri de sigorta kapsamına alınması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, TİKA’nın özellikle pandemi döneminde üretim projelerine daha önem verdiğini, projenin de Bakanlık ve KTTO ile birlikte üretimle alakalı başlattıkları ile proje olduğunu ifade etti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise, ticari değeri olan tarımsal ürünleri dış pazarlara ulaştırmak amacıyla projeye taraf olduklarını ifade etti ve bir pilot uygulama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Projeyi, iş birliğini temel alan ve alım garantisi ile desteklenecek bir çalışma olarak gördüklerini belirten Deniz, Kıbrıs’ın yarı kurak iklimde yer alsa da tarım açısından verimli bir ülke olduğunu, en az suyu kullanan modern sulama yöntemleriyle verimli ve yüksek getirili bir tarım sisteminin mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Deniz, "Esas hedefimiz, bugünkü çalışmamıza konu olanlar gibi iklimimize uygun ürünleri verimli bir şekilde üretmek; Türkiye’den gelen su ile yerel su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek katma değeri yüksek ürünlerle çevre ülke piyasalarında pay sahibi olmaktır” dedi.



