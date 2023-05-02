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“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”

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“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakiyesi olan ve son ödeme süresi dolan  abonelerin elektriğinin kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada,  son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemeyi yapması istendi.
 
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