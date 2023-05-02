“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bakiyesi olan ve s on ödeme süresi dolan abonelerin elektriğinin kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli ödemeyi yapması istendi.

