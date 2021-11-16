banner583
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
39 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
24 0
 
51 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
84 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
163 0
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
55 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
440 0
banner661
banner726

“Bakımevlerinde uyuz salgını var'”

banner476

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, bakımevlerinde giderek artan bir uyuz salgını olduğunu bildirdi, Sağlık Bakanlığı’nın acilen müdahale etmesini talep etti

banner714
“Bakımevlerinde uyuz salgını var'”
banner721

 
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, bakımevlerinde giderek artan bir uyuz salgını olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın buna acilen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.
Jenkins, uyuz hastalığının halk arasında pislikten oluşan ve utanılacak bir durum olarak algılanmasından dolayı, hastaların bazı bakımevlerinde doktora dahi götürülmediğini ve hasta yakınlarına bilgi verilmediğini ifade etti. Jenkins, “Korunmaya ve bakılma muhtaç onlarca yaşlımız maalesef hem bazı bakımevleri tarafından hem de toplum sağlığından sorumlu birim tarafından ihmal edilmektedirler. Bazı bakımevlerinde yaşlıların aylardan beri kaşındığını ve bunu hiç kimsenin duymuyor” dedi.
Aileleri uyarmak istediklerini belirten Jenkins, “Yaşlılarınızı ziyaret edip sağlıklarını kontrol ediniz” diye konuştu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı aylar önce uyardıklarını söyleyen Prof. Jenkins, yaşlıların sağlık hizmetine erişememesinin hiçbir mazereti olamayacağını ifade etti. Prof. Jenkins, “Her fırsatta yaşlı bakımevlerinden sorumlu olmadıklarını belirten Sağlık Bakanlığı yetkililerini Çalışma Bakanlığı ile istişare içinde sorun çözmeye davet ediyoruz. Bakımevlerini denetleyin, uyuz salgını ve benzeri hastalıkların tedavisiz kalmasını önleyin” dedi.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.