Bakımevi’nde 50 kalem tarihi geçmiş ilaç raporlandı

Eczacılar Birliği, Halk Vakfı Yaşam Sitesi'nde hastalara kullanılan 50 kalem tarihi geçmiş ilaç tespit ettiklerini ve bunları raporlayıp yetkili kurullara gönderdiklerini açıkladı





Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Umut Öksüz, Halk Vakfı Yaşam Sitesi'nde tespit ettikleri, hastalara kullanılan 50 kalem tarihi geçmiş ilaçları raporlayıp yetkili kurullara gönderdiklerini açıkladı.

Öksüz, yetkili kurulların kamu vicdanını derinden yaralayan bu durum karşısında gereğini yapacağına da inanç belirtti.

Açıklama şöyle:

30 Ocak Cumartesi günü Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak Halk Vakfı Yaşam Sitesi'nde yaşadığımız süreci, şahit olduğumuz insanlık trajedisini ve İskele Belediyesi zabıta ekipleri ile eşliğinde yerinde tespit ettiğimiz hastalara kullanılan 50 kalem tarihi geçmiş ilaçları son kullanım tarihleri dahil olmak üzere, adet ve kutu bazlı rapor halinde detaylı olarak hazırladık.

Bugün (dün) itibariyle hazırlanan rapor tarafımızdan KKTC Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi, KKTC Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Yüksek Yönetim Denetçisi 'ne (Ombudsman) göndermiş bulunmaktayız.

Kamu vicdanını en derinden yaralayan bu durum karşısında, yetkili kurulların gereğini yapacağından Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak şüphemiz yoktur.”

