Bakanlar Kurulu'ndan pes dedirten karar

Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı. Karar sert tepki topladı

‘Döviz krizi’ ile mücadele edilen dönemde Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Hükümet, Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva ile beraberlerindeki 3 kişilik ekip için 69 bin Sterlin ödemeyi onayladı.

69 bin Sterlin ödeme içerisinde geliş - dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz - ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti olduğu ifade edildi.

DEVLETİN İKİ YÜZÜ…

Resmi Gazete’nin önceki gün yayınlanan yeni nüshasında devletin nerelere paralar harcadığı, seçim yasaklarına girerken son Resmi Gazete olması nedeniyle kimlere ne paralar verildiği gün yüzüne çıktı.

Bir tarafta Sağlık Bakanlığı önünde çocuğu için devletin ilacı getirmemesi yüzünden çırpınan bir anne varken diğer tarafta Azerbaycan’dan gelen fenomenlere ödenen 69 bin Sterlinlik para ödendiği haberi…

Devletin kendi vatandaşına ilaç alacak parası yokken diğer taraftan kutlamalara davetli getirmesi devletin iki yüzünü gözler önüne seriyor.

Hal böyle olunca Resmi Gazete’de yazılan ve ödenen paralar vatandaşı çıldırttı. Birçok sorun derman beklerken bazı filmlere bazı kişilere yapılan yardımlar dudak uçuklattı.

Bakanlar Kurulu’nun ülkemizi tanıtmak amacıyla, Azerbaycan’dan ülkemize gelecek olan Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva ile beraberlerinde gelecek olan 3 kişilik ekip ile birlikte toplam 6 kişinin geliş – dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz – ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti toplamı olan 69.000 STG’in, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan karşılanmasına yönelik karar alması ülkemizde ciddi tepkiye neden oldu.

Bugünün kuruyla 1 milyon 110 bin TL’lik rakamın Azerbaycan’da sosyal medya fenomeni oldukları iddia edilen 3 kişinin KKTC’yi tanıtması için ödenecek olması herkesi isyan ettirdi.

