Bakanlar Kurulu, Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatını karşılıyor

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin 2020-2023 dönemine ait Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatının karşılanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Karara göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin2020-2023 dönemine ait Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatının karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan toplam 32 bin 939 Euro (32.939,92), Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir kalemden karşılanacak.

