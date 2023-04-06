banner913
banner932
Mutfak alev alev yanıyor
Mutfak alev alev yanıyor
10 0
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
“Hedefimiz 25 kişilik sınıflar”
9 0
 
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
Kaymaklı’ya, Girne’den gaymaklı galibiyet
14 0
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
Hentbol Kadınlarda UKÜ – Esentepe finali
8 0
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
18 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
46 0
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
19 0
banner915

Bakanlar Kurulu, Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatını karşılıyor

banner476

banner825
Bakanlar Kurulu, Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatını karşılıyor
banner931
Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin 2020-2023 dönemine ait Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatının karşılanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Karara göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin2020-2023 dönemine ait Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatının karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan toplam 32 bin 939 Euro (32.939,92), Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir kalemden karşılanacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.