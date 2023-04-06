Bakanlar Kurulu, Çiftçiler Birliği’nin Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatını karşılıyor

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin 2020-2023 dönemine ait Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatının karşılanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Karara göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin2020-2023 dönemine ait Dünya Çiftçiler Birliği üyeliği aidatının karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan toplam 32 bin 939 Euro (32.939,92), Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir kalemden karşılanacak.
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