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Bakanlar Kurulu aleyhine dava

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Barolar Birliği, Tabipler Birliği ile Mühendis ve Mimar Odaları Birliği; Bakanlar Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı külliyesi projesini hazırlayan mimara, “istisnai KKTC vatandaşlık vermesine” yönelik dava dosyaladığını açıkladı

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Bakanlar Kurulu aleyhine dava
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği; Bakanlar Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı külliyesi projesini hazırlayan mimara, “istisnai KKTC vatandaşlık vermesine” yönelik dava dosyaladığını açıkladı. 
Üç meslek örgütü yaptığı ortak yazılı açıklamada, üç örgütün birlikte hareket etme kararı aldığını belirterek, bahse konu vatandaşlık işlemi ile ilgili yaptıkları başvuruya hiçbir cevap alamadıklarını kaydetti.
Açıklamada, Bakanlar Kurulu aleyhine vatandaşlık işleminin iptali talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin davacı olarak bulunduğu bir dava dosyalandığına işaret edilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mücadelemizin sadece eleştiri veya açıklamadan ibaret kalmayacağını; çözüm önerisi getirmek ve eylemlilik göstermek amacıyla yola çıktığımızın altını çizmiştik. Bu bağlamda ayrıca bu tip hukuka aykırı işlemlerle ilgili mücadele etmek için tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine yapmış olduğumuz çağrı ışığında Yeni Kıbrıs Partisi tarafından da benzer bir davanın dosyalanmış olduğunu memnuniyetle öğrenmiş olduğumuzu belirtiriz.
Yıllardır suistimal edildiği ve hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı defalarca ortaya çıkan ‘istisnai vatandaşlık verme yetkisi’nin kaldırılmasını ve yasadaki gerçek hukuki kriterleri yerine getiren kişilerin vatandaşlığa alınmasını öngören maddelerin korunduğu bir yasa değişiklik taslağını KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunacağımızı da ayrıca duyurur ve tüm siyasi parti ve milletvekillerimizi bu yasal düzenlemeye destek vermeye çağırırız.”
 
 
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