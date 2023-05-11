Bakan Oğuz, hayvan yetiştiricileriyle görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta yer alan toplantıya Müsteşar Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı katıldı.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, artan girdi maliyetleri ve hayvancılıkta yaşanan sorunları aktararak bakanlığın bir an önce bir çalışma yaparak sorunların giderilmesi yönünde adım atmasını talep etti.

Bakan Oğuz da, sorunların farkında olduklarını ve bakanlık olarak en fazla önemsenen üretim sektörlerinden biri olan hayvancılık için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Oğuz, sorunların kısa sürede çözümlenmesi adına çalışma yapılacağını ifade ederken, tarafların

ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi için mutabakata varıldı.