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Bakan Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

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Bakan Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’nı gezen Bakan Arıklı, gelişmeler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Ziyarette, Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü Mustafa Sofi, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Ercan Havalimanı Güvenlik Amiri Erkan Demirdağ ve diğer yetkililer hazır bulundu.
Ercan Havalimanı’nın açıldıktan sonraki son durumunu yakında görmek ve yetkililerden detaylı bilgi almak için ziyaret ettiğini ifade eden Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nın birkaç hafta içerisinde dört dörtlük bir havalimanı olacağını söyledi.
Havalimanında yaptıkları incelemeler ve görüşmelerin ardından yapılacak düzenlemelerle yolcu sıkıntılarının son bulacağını ifade eden Arıklı, yolcuların daha konforlu ve rahat şekilde seyahatlerine devam edeceklerini belirtti.
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