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Bakan Çavuşoğlu, TEKNOFEST 2023’e katılmak üzere İstanbul’a gitti

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine destek olmak, yarışmaları yerinde takip etmek ve TEKNOFEST 2023’e katılmak üzere bugün İstanbul’a gitti

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Bakan Çavuşoğlu, TEKNOFEST 2023’e katılmak üzere İstanbul’a gitti
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Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali “TEKNOFEST 2023” etkinlikleri 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde temsil edecek olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML), geçtiğimiz yıl elde ettikleri büyük başarıyı tekrarlamak için “GUFİ” ismini verdikleri araç ile Kocaeli’nde piste çıkacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine destek olmak, yarışmaları yerinde takip etmek ve TEKNOFEST 2023’e katılmak üzere bugün İstanbul’a gitti.
İstanbul’dan Kocaeli’ne geçecek olan Çavuşoğlu, SSEML ekibi ile bir araya gelecek ve düzenlenecek yarışmaları yerinde takip edecek.
-Çavuşoğlu TÜYAP’ı ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, TEKNOFEST yarışmaları öncesinde İstanbul’da düzenlenen 45. TÜYAP Yapı Fuarı’nı da ziyaret etti.
Fuarda yer alan KKTC’nin önde gelen firmaları Alu Work Ahmet Şahoğluları Ltd., Gürdağ Toprak ve Madencilik Ltd., Kamacıoğlu Şirketler Grubu, Sezer Köroğlu Ltd., Onalt Group ile Velis Ltd. stantlarını ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, yetkililerden fuarla ilgili bilgi aldı. 
 
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