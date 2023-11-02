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Bağımsızlık Yolu, elektrik zammını eleştirdi

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, AKSA ile imzalanan son sözleşmeyle beraber elektrikte zamların birkaç aylık aralıklarla tekrarlanmasının kaçınılmaz bir hale geldiğini belirtti.

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Bağımsızlık Yolu, elektrik zammını eleştirdi
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Ersoy yaptığı yazılı açıklamada elektriğe yapılan zamlarla ilgili görüşlerini aktardı. Elektriğe yapılan zammın yüzdeliğinin önemli olduğunu ancak ondan daha da önemlisinin zamların sürekliliği olduğunu kaydeden Ersoy, AKSA ile imzalanan son sözleşmeyle beraber bu zamların birkaç aylık aralıklarla tekrarlanmasının kaçınılmaz bir hale geldiğini belirtti.
Ersoy, bugünkü tablonun, 20 yıldır “kamu-özel ortaklığı” altında uygulanan ve hükümetten hükümete değişiklik göstermeden istikrarlı bir şekilde yürütülen enerji politikalarının sonucu olduğunu söyledi.

“Enerji arz güvenliğini sağlayacağız” iddiasıyla başlatılan 20 yıllık sürece dikkat çeken Ersoy, bu durumun elektrik kesintilerinin ve zamların sürekliliğini sağladığını ifade etti.
 
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