Bağımsızlık İttifakı ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını talep etti

Bağımsızlık İttifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ambargo ve izolasyonların kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkı için uluslararası adalet ve insan haklarının tanınmasını talep etti.
Yazılı açıklama yapan Işık, Birleşmiş Milletlerin görüşme sürecini Rumlara avantaj sağlayan bir sürece dönüştürdüğünü savunarak, protesto etti.
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