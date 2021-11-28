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Baf Türk Birliği'nde yönetim görev dağılımı yaptı

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Baf Türk Birliği'nde yönetim görev dağılımı yaptı
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 Baf Türk Birliği’nin (BTB) 20 Kasım 2021 Cumartesi, Lefkoşa’da gerçekleşen Genel Kurulunun ardından 16. Dönem Yetkili organlarda yer alan isimler de belirlenip açıklandı.

Baf Türk Birliği’nden verilen bilgiye göre yetkili kurullar şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Başkan Cenk Dökmen, Asbaşkan Prof. Dr. Ferhat  Erişir, Genel Sekreter Serdar Cesurer, Genel Sekreter Yardımcısı Çiler Mehmet Naim, Veznedar Yusuf Hasancık,

Faal Üyeler: Muharrem Müjde, Kani Ziya, Huriye Amca, Yüksel Dikkentli, Serkan Soyalan, Salih Mendeli, Dalga Tatar, Melis Müjde.

İlçe Başkanları: Lefkoşa İlçe Başkanı Özer Çelik, Mağusa İlçe Başkanı Yusuf Doratlı, Girne İlçe Başkanı Ahmet Davman, Güzelyurt İlçe Başkanı İlksen Özder, İskele İlçe Başkanı Gürsel Uzun, Lefke İlçe Başkanı Muharrem Öztekin.

Kadın Kolları Başkanı: Zekiye Davman.

Gençlik Kolları Başkanı:  Necdet Altınöz.

Şehitler Komitesi Eş Başkanı: Sinem Çakır, İbrahim Açman.

Denetleme Kurulu:  Başkan Ramadan Yiğitçe, Üyeler: Ramadan  Bayraktaroğlu, Şener Pir.

Disiplin Kurulu: Cemal Kılıç, Avukat Ali Tunçtaşlı, Kemal Aksu.

“BAFLILIK MEŞALESİ HİÇ SÖNMEYECEK”

Görev bölümünün netleştiği toplantıda konuşan Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen,  “ KKTC’de her sivil toplumunun görev ve misyonu vardır. Bizler önce misyonumuzu, devamında görevimizi çok iyi biliyoruz. Doğduğumuz topraklar şimdi Güney Kıbrıs’ta kalsa da, bizim manevi bağımız asla incinmeyecek ve kopmayacak. Misyonumuz bize bunu bir görev olarak yüklemiştir” dedikten sonra şunları ekledi:

“ Tüm Baflıları, Baf Türk Birliği çatısı altında toplamak hedefimizdir. Kasabadan ve Bafın her köyünden üyelere sahibiz. Her Baflı, Mutallodan, Baf’ın en ücra köyüne kadar, Baf’ın her köşesini yaşatmaktadır. Pandemi ile mücadele koşullarına uygun olarak çalışmalarımız devam edecek, Baflılık meşalesi hiç sönmeyecektir.”

BTB Yönetim Kurulu, Lefkoşa’da çok amaçlı bir lokale sahip olmak için etkin girişimlerde bulunma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, ziyaret edilip, olanaklar karşılıklı değerlendirilecek.  BTB Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde toplanarak, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma hedeflerini belirleyecek.

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