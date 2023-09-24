“Babutsa koşnili ile mücadelede hatalar yapılıyor”

Tarım Dairesi, doğru mücadele yöntemleri ve sık yapılan hatalara dikkat çekti

Tarım Dairesi Müdür Muavini Dr. Emine Kocadal, babutsa koşnilinin ağaçlara büyük zarar vermeye devam ettiğini, zararlıyla mücadelede bazı yanlışlar yapıldığını, kullanılacak ilaçların Tarım Dairesi’nin tavsiye ettiği ilaçlar olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

TAK’a açıklama yapan Tarım Dairesi Müdür Muavini Dr. Emine Kocadal, babutsa koşnilinin ortaya çıkmasından sonra başlattıkları çalışma kapsamında ücretsiz ilaç dağıttıklarını, 2021’de 500 litrenin üzerinde hibe olarak ilaç verdiklerini bildirdi. Kocadal, yeni kaynak bulunması halinde ilaç dağıtımına devam edileceğini ifade etti.

Kocadal, kimyasal mücadelenin yanı sıra, seyrekleştirme çalışmasında zarar görmüş babutsa yapraklarının tarladan uzaklaştırılmasının veya imha edilmesinin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Koşnile karşı kimyasal ilaç konusunda gelişmeler olduğunu belirten Kocada, ilk zamanlar ülkeye getirilen ilaçların fiyatının üretici firmadan kaynaklı olarak çok pahalı olduğunu ancak şimdi satılan ilaçların bütçeye uygun olduğunu söyledi.

-Spirotatramat ve Sulfoxaflor

Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu tarafından Spirotetramat veya Sulfoxaflor içerikli bitki koruma ürününü tavsiye edildiğini kaydeden Kocadal, Dairenin ayrıca bölgelerde eğitimler verdiğini de belirtti.

Kocadal, Babutsa ağacı sahipleri, koşnille mücadele konusundaki bilgileri Tarım Dairesi’nin internet sitesinden (tarımdairesi.gov.ct.tr) indirilebileceğini de duyurdu.

Sık yapılan yanlışlar

İlaç firmalarının babutsa koşnili için ruhsatlandırılmış ilacı bulunmamasından dolayı, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun tavsiye ettiği ilaçların kullanılması gerektiğini vurgulayan Kocadal, babutsa ürününde tavsiye dışı ilaç kalıntısı tespit edildiğinde, ürünün imhaya gönderildiğini belirtti.

İlaçlamanın en geç hasattan 21 gün önce yapılması gerektiğini de belirten Kocadal, ilaçlamanın hasat sonrası ve hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu sürece yapılabileceğini kaydetti.

Babutsa ağaçlarının yığın şeklini almasına müsaade edilmesinin de büyük hata olduğunu, çünkü ilaçlamanın etkili yapılamadığını kaydeden Kocadal, ilacın etkili olabilmesi için ağacın her yerine nüfus etmesi gerektiğini belirtti. Kocadal, plantasyonu düzgün olmayan yerlerde mücadelenin de sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Tarım Dairesi Müdür Muavini Dr. Emine Kocadal, mücadelenin kitlesel yapılmasının da başarı oranında önemli olduğunu belirten Kocadal, zararlıya karşı mücadele verilen bir tarlanın yanında zararlı ile mücadele yapılmayan tarla varsa mücadelenin başarısız olma ihtimalinin de yüksek olduğunu anlattı.

“Hastalıklı dallar araziden uzaklaştırılmalı”

Kocadal ayrıca, budanan hastalıkla bulaşık dalların araziden uzaklaştırılması, koşnillerin başka yerlerden ayakkabı, araç ve aletlerle taşınmamasına dikkat edilmesi gerektiğini de kaydetti.

İstilacı zararlıların bir ülkeye yeni girdiğinde büyük zarar verebileceğini ancak zaman içerisinde doğanın zararlı üzerinde baskısını koymaya başladığını da belirten Kocadal, bugün itibarıyla koşnilin babutsa üzerinde çok büyük zararlar oluşturduğunu söyleyebileceklerini, bazı bölgelerde babutsanın tamamen yok olduğu bilgilerinin de kendilerine geldiğini söyledi.