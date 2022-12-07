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“Babamızı ölüme ittiler”

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Lefkoşa’da önceki gün intihar eden 71 yaşındaki Müslüm Toprak’ın ardından Toprak’ın oğlu Kemal Toprak “Babamın ölümünde hastanenin ihmali var” iddiasında bulundu

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“Babamızı ölüme ittiler”
 
Lefkoşa’da sakin 71 yaşındaki Müslüm Toprak önceki gün intihar ederek yaşamını yitirmişi.
Müslüm Toprak'ın oğlu Kemal Toprak, dün avukatı ile birlikte babasının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kemal Toprak babasının tedavi gördüğü Lefkoşa Hastanesi'nde onkoloji servisinde, 5. kattan atlayarak hayatına son verdiğini iddia etti.
Babasının yaşadığı kanser hastalığı nedeni ile çok acılar çektiğini ve bu acılara dayanamayarak Hastahanenin damına çıkıp oradan kendisini boşluğa bıraktığını söyledi.
Kemal Toprak babasının daha önce de bir intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıklayarak, " babamın ölümünde hastanenin ihmali var, bulunduğu bölümden intihar ettiği alana kadar kimse onu fark etmedi mi!, Hastahanenin güvenlik görevlileri neredeydi, hemşireler veya diğer personeller neredeydi, bu hastahanenin güvenlik kameraları yok mu? şikayetçiyiz" dedi.
Kemal Toprak  konuyu yargıya taşıyacaklarını bu nedenle de Avukat’ımız Derya Karaca ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek evet babamız çok acı çekiyor olabilirdi ancak babam hastalıktan ölmedi bu nedenle de olayı avukatımız aracılığı ile yargıya taşıyacağız dedi.
 
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