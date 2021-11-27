Azerbaycan’dan gelecek üç kişiye 69 bin Sterlin

Ülke dibine kadar battı, ilaca bile para yok ama üç Azerbaycanlı fenomene KKTC’yi tanıtsınlar diye 3+1 penthouse parası ödeyeceğiz!

Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı. Karar sert tepki topladı‘Döviz krizi’ ile mücadele edilen dönemde Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı.Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Hükümet, Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva ile beraberlerindeki 3 kişilik ekip için 69 bin Sterlin ödemeyi onayladı.69 bin Sterlin ödeme içerisinde geliş - dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz - ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti olduğu ifade edildi.Bir tarafta Sağlık Bakanlığı önünde çocuğu için devletin ilacı getirmemesi yüzünden çırpınan bir anne varken diğer tarafta Azerbaycan’dan gelen fenomenlere ödenen 69 bin Sterlinlik para ödendiği haberi…Devletin kendi vatandaşına ilaç alacak parası yokken diğer taraftan kutlamalara davetli getirmesi devletin iki yüzünü gözler önüne seriyor.Hal böyle olunca Resmi Gazete’de yazılan ve ödenen paralar vatandaşı çıldırttı. Birçok sorun derman beklerken bazı filmlere bazı kişilere yapılan yardımlar dudak uçuklattı.Bakanlar Kurulu’nun ülkemizi tanıtmak amacıyla, Azerbaycan’dan ülkemize gelecek olan Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva ile beraberlerinde gelecek olan 3 kişilik ekip ile birlikte toplam 6 kişinin geliş – dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz – ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti toplamı olan 69.000 STG’in, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan karşılanmasına yönelik karar alması ülkemizde ciddi tepkiye neden oldu.Bugünün kuruyla 1 milyon 110 bin TL’lik rakamın Azerbaycan’da sosyal medya fenomeni oldukları iddia edilen 3 kişinin KKTC’yi tanıtması için ödenecek olması herkesi isyan ettirdi.Turizm sektöründe tecrübeli olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.Harmancı’nın paylaşımı şöyle:“69 bin sterlin yani 1 milyon 110 bin Türk lirası ödedi zengin devletimiz, Azerbeycan’dan gelip ülkemizi tanıtacak olan “Fenomenlere”.Ülkeye 1 kuruşluk katkınız yok, zararınız milyon milyon”Turizm tanıtma alanında dünyanın birçok ülkesini ziyaret ederek birçok ülkenin tanıtımına katkı sağlayan Görsel Destinasyon Pazarlama Uzmanı Alp Galip ise bir kez daha KKTC devletiyle hiçbir çalışma yapmayacağını ifade etti.“Sadece 3 Azerbaycanlı’ya 69,000 sterlin ödeyerek KKTC’nin tanıtımını yapacaklarmış. 1 milyon TL’den fazla bir rakam bu” diyerek Bu rakam ile ülkeye 10-20 tane dünya devi influencer getirilebileceğini vurgulayan Alp Galip, “Yemin ederim kim nasıl, nereden yiyecek şaşırttı bu memlekette. Bunlar hırsızdan daha beter! Yazık bunca yıldır size vermeye çalıştığımız akla da, fikre de, haram olsun! Bu günden itibaren devlet tarafından kimse kapımızı çalmasın, ne de selam versin!” sözleriyle bu duruma isyan etti.Altuğ paylaşımına şöyle devam etti:“Şimdi hırsızlığı bir de matematiğiyle anlatalım. Sene 2020 Ocak. Ekip olarak İsviçre'ye 5 günlük bir Influencing tanıtım projesine gidiyoruz. Ekip Altug Galip, ben hem 3 tane Amerikalı arkadaşımız. Hesaplar @wonderful_places, @kyrenian, @fantastic_earth, @bestplaces_togo, @cbezerraphotos, yan hesaplarla toplamda 30-35 milyon takipçili, Dünya Influencer Kongreleri'ne katılmış, birçok ülkede influencer projeleri gerçekleştirmiş, dünyaca da bilinen seyahat influencer grubu. İsviçre Devleti'nden gruba ödenen rakam 8000Euro. Uçak biletleri max 5000Euro. İsviçre pahalı bir ülke olmasına rağmen 5 kişi günde maximum 1000Euro desem 5 günde 25000Euro masrafımız. Toplam maliyet 38000Euro.30-35 Milyon takipçili 5 tane dünyaca tanınan seyahat influencerini İsviçre Devleti 38,000Euro gibi bir rakama mal ediyor.KKTC, 3'ünün toplamı 3,3 Milyon takipçili sözde Azeri fenomenleri toplamda 69,000 Sterlin'e mal ediyor.Devlet bu masrafları kalem kalem neyin ne kadar mal edildiğini bu topluma açıklamakla yükümlü müdür? Bence EVET.Dileyen paylaşsın yeter artık bu halkın soyulduğu!”Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen de ilgili karara tepki gösterdi.Özgöçmen’in paylaşımı şöyle:“69.000 Stg 13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır! Pandemi hastanesi de, diğer hastaneler de beklesin dursun. Taktir halkındır.”