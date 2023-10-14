Azerbaycan’a KKTC ile yakınlaşma çağrısı

Azerbaycan’da “KKTC’yi Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkını, KKTC ile daha da yakınlaşmaya davet etti

Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği açılışı başkent Bakü’de Hilton Otel’de yapıldı.Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan açılışta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi sundu.Konukların geleneksel kıyafetlerle karşılandığı etkinlikte, KKTC’den gelen ekonomik örgütler, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilciler stantlar açarak, katılımcılara bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılıştaki konuşmasına, toplantıyı tarihi olarak niteledi.“Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan’la” var olan bağların daha da güçlenebilmesi, muhabbetin, sevginin ve gönül bağlarının daha da pekişmesi için ziyaretin fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Tatar, toplantıya vesile olanlara teşekkür etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e KKTC’den getirdiği, sevgi, saygı ve muhabbetti paylaşan Tatar, her zaman yanlarında olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da hürmetlerini ifade etti.KKTC’nin hala büyük bir mücadele içerisinde olduğunu dile getiren Tatar, “Biz çok ezildik, itildik hala itilmeye devam ediyoruz” dedi. Bu çağda uygar milletlerin ve Rum tarafının zihniyetinin, Kıbrıs Türk halkının önünü tıkamak, Kıbrıs Türk halkını izolasyonlarla, ambargolarla engellemek olduğunu kaydeden Tatar, sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda kültürde, sporda da Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamak için yapılanlara halkın direnişinin bir efsane niteliğinde olduğunun altını çizdi.Kıbrıs Türk halkının özverisi, fedakarlığı ve hassasiyetini takdir eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiç yılmadan, hiç pes etmeden KKTC’yi tanıtmaya devam ediyoruz” vurgusu yaptı.Can Azerbaycan halkına seslenen Tatar, “Bizler çok acılar çekerken, sizler de buralarda bağımsızlığınız, özgürlüğünüz için çok mücadeleler verdiniz, çok şehitler verdiniz” diye konuştu.Doğu Akdeniz’de en güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin aşama aşama gelişip, kalkınmasıyla refah dolu bir geleceğin kendilerini beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, refahın ekonomik yapıyı sürdürebilmek adına önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkını, KKTC ile daha da yakınlaşmaya davet etti.Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz aynı milletin evlatlarıyız. Çünkü gönlümüz bir, kaderimiz bir, geleneklerimiz, milli değerlerimiz, maneviyatımız heyecanımız bir… Birbirimize baktığımızda gözlerimizin içerisindeki pırıltıyı zaten okuyoruz” diye konuştu.Bugün Azerbaycan’da Türksoy günleri başlayacağını dile getiren Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın üyeleriyle de birtakım konuları görüşeceklerini belirterek, “Biz büyük bir ailenin evlatlarıyız” dedi.