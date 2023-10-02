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“Azerbaycan'dan daha fazla öğrenci bekliyoruz”

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Bakü'de Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması’na katılan Turizm Bakanı Ataoğlu, yapılan tanıtımlar ile gelecek yıllarda daha fazla öğrencinin ülkemize gelmesi temennisinde bulundu

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“Azerbaycan'dan daha fazla öğrenci bekliyoruz”
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türkiye Mezunları Azerbaycan Buluşması gerçekleştirildi. Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirilen programa Azerbaycan’da temaslarda bulunan Turizm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da katıldı. 
Etkinlikte konuşma yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Başkanı Abdullah Eren, Bakü'deki buluşmaya dünyanın 21 farklı ülkesinden mezun derneklerinin temsilcilerinin katıldığını belirtti.
Eren, buluşmaya katılan mezunların kendi ülkelerinin meselelerini Türkçe konuştuğunu ve tartıştığını söyleyerek "Şu an 35 ülkede Türkiye mezunları derneğimiz var. Türkiye'de 16 bin burslu öğrencimizi misafir ediyoruz. 2011 senesinden beri de 40 bine yakın uluslararası öğrenciyi devletimizin bursuyla Türkiye'de misafir ettik. En fazla öğrenci ise doğal olarak can Azerbaycan'dan geldi. Şu anda 34 bin Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'de eğitim almaktadır. Bugüne kadar 100 binleri bulan mezun sayımız var Azerbaycan'dan." bilgisini paylaştı.
Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da 
Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs’a olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.
Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin o ülkenin kültürel değerlerini öğrendiğine de değinen Ataoğlu, her bir öğrencinin bir rehber niteliğinde ülkesinde tanıtıma katkı sağladığını belirtti.
Azerbaycan’dan Kuzey Kıbrıs’a yüksek öğrenim için gelen öğrenciler olduğuna da değinen Ataoğlu, yapılan tanıtımlar ile gelecek yıllarda daha fazla öğrencinin ülkemize gelmesi temennisinde de bulundu.
 
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