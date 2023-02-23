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Aynı gün doğdular, aynı gün öldüler

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Aynı gün doğdular, aynı gün öldüler
İsas Otel enkazında can veren Melekler Takımı'nın aileleri, sosyal medyada paylaşım yaparak adalet istiyor.
Kızını depremde kaybeden acılı baba Enver Karakaya'nın dünkü paylaşımı şu şekilde:
"Selin ve Serin. 29 Ocak 2009'da ayni hastanede yan odalarda doğdular. 6 Şubat 2023 sabahı, ayni odada, birleştirerek yattıkları yatakta yan yana cinayete kurban gittiler.”
 
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