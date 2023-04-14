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Aydın: “Planlı kesinti yapılmayacak”

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Aydın: “Planlı kesinti yapılmayacak”
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik’te enerji üretim kapasitesinin 90 Megawatt’a çıkarılması ardından, herhangi bir planlı kesinti yapılmasının düşünülmediğini söyledi.  


Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Aydın, planlı bir kesinti düşünülmediğini, lokal arızalar dışında elektrik kesintisi yapılmayacağını ifade ederek, El-Sen’in lokal arızalara müdahale etmemesi ve bölgeyi emniyete alması sebebiyle bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemediğini kaydetti.  
Aydın, elektrik enerjisi olmayan bölgelerde kesintilerin kendilerinden kaynaklanmadığını yineledi. 
 
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