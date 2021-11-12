“Ay sonu kaynağa ihtiyacımız var”

Maliye Bakanı Oğuz, “Kasım sonu maaşlarıyla ilgili, “Hükümetin güvenoyu almasının ardından mutlaka Türkiye’ye ziyaret yapılacak. Bir kaynak aktarımı sağlanacak. Ay sonu itibariyle bir kaynağa ihtiyacımız var” dedi





Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu “50+1” programına konuk olarak, 2022 bütçesi ve Kasım ile Aralık aylarına yönelik kamu maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl bütçede 830 milyon TL’lik bir açık öngördüklerini ancak daha sonra bu açığın büyüdüğünü aktaran Bakan Oğuz, “Bu yıl ise 1 milyar 460 milyon TL bütçe açığımız var. Bu kapsamda, bu hedefe bağlı olmak adına tasarruf tedbirlerimiz olacak” dedi.

Kasım ve Aralık ayı maaşları ile 13’üncü maaşların ödenmesi noktasında herhangi bir sorunun olup olmadığına ilişkin soru üzerine Maliye Bakanı Oğuz, “Bütçe olanakları gerçekten kısıtlı” diyerek, “Maaşların ödenmesiyle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor… Devletin maliyesi sadece maaş ödemek üzerine kurulu değil. ‘Maaş istiyoruz, borçlan’ diye bir dünya da yok” şeklinde konuştu.

Oğuz, “Kasım sonu maaşlarıyla ilgili, hükümetin güvenoyu almasının ardından mutlaka Türkiye Cumhuriyeti’ne bir ziyaret yapılacak, bu konular görüşülecek. Hem 2022 yılı mali işbirliği protokolü, hem de iki ülke arasındaki ilişkiler açısından bir görüşme yapılacak. Bir kaynak aktarımı sağlanacak. Ay sonu itibariyle bir kaynağa ihtiyacımız var” dedi.

