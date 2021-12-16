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Atun 'sorun yok' demişti ama benzin yok

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Bakan Atun, “ülkede akaryakıt konusunda endişe edilecek bir şey yok” dedi ama çok sayıda benzin istasyonu girişleri kapattı, akaryakıt vermiyor

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Atun 'sorun yok' demişti ama benzin yok
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkede akaryakıt konusunda endişe edilecek, panik yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığına işaret etti, ardından zam kararı çıktı ancak yine yakıt yok.
Girne ve Lefkoşa'da çok sayıda benzin istasyonu girişleri kapattı, akaryakıt vermiyor.
Bakan Atun, önceki gün yaptığı açıklamada "arz güvenliğinin arzulanan seviyeye en kısa sürede geleceğini" söylemişti.
Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, tüm K-PET benzin istasyonlarında yakıt olmadığını açıkladı. Çağdal, içerisinde 98 oktan benzin ile Euro Diesel olan bir geminin boşaltım yaptığını dile getirerek, bugün öğleden itibaren tüm K-Pet benzin istasyonlarında her iki akaryakıttan olacağını söyledi.
İkinci geminin adaya ulaştığını, bu gemide de 95 oktan benzin ve Euro Diesel olduğunu ifade eden Çağdal, “Cuma günü de 95 oktan benzin ve Euro Diesel olacak” dedi.
Daha önce akaryakıtın Çarşamba gün geleceğinin açıklandığını, ancak LPG gaz taşıyan geminin boşaltım yapması nedeniyle yakıt gemilerinin beklediğini, o nedenle de gecikme yaşandığını ifade etti.
Çağdal, dün K-Pet yöneticileri ile toplantı yaptıklarını ve tedarikin aksamayacağına yönelik kendilerine taahhütte bulunduklarını dile getirerek, “Umuyoruz ki tedarik zinciri kırılmaz ve sıkıntısı yaşanmaz” şeklinde konuştu.
 
 
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