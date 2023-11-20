UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de saatte 5 çocuk öldürüldüğünü ve 7 bebeğin de bombalar arasında dünyaya geldiğine dikkat çekerek “masum çocuklar için daha fazla geç kalmadan, bilhassa bu gün, ‘ATEŞKES’ diye hep birlikte haykıralım” çağrısında bulundu.



Gazze’nin dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, 7 Ekim'den bu yana, dünyanın gözü önünde binlerce çocuğun öldürüldüğüne, öldürülmeye de devam ettiğine işaret ederek insanlığın en karanlık 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü yaşadığına vurgu yaptı.



Ahmet Savaşan’ın paylaşımı şöyle:



Bilhassa bu gün ‘ATEŞKES’ diye hep birlikte haykıralım!



Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülürken 7 bebek bombalar arasında dünyaya geliyor. Gazze Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer oldu!



Çocuk hakkını gözetmek insanlık hakkını, emeğin hakkını, yaşama hakkını, yerin-göğün hakkını ve nihayet evrensel barış hakkını gözetmek demektir. 7 Ekim'den bu yana, dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü, öldürülmeye de devam ediyor. İnsanlık en karanlık 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü yaşıyor. Çocukların en temel hakkı ‘yaşam hakkı’ hiçe sayılıyor. Filistin’de yaşayan çocukların yarını görüp göremeyeceği bilinmiyor. Masum çocuklar için daha fazla geç kalmadan, bilhassa bu gün, ‘ATEŞKES’ diye hep birlikte haykıralım!



