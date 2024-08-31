"Atatürk ilkeleri rehber olmaya devam edecek”

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreninde KTBK adına konuşma yapan Piyade Üsteğmen Ali Rıza Yılmaz, Atatürk ilkelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine rehber olmaya devam edeceğini vurguladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Ali Rıza Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

30 Ağustos 1922’deki Büyük Zafer'in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil ettiğini vurgulayan Yılmaz, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte verdiği topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanıldığını belirtti. Yılmaz, “Bu zaferin her safhası, tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir” dedi.

İşgal güçlerinin, girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınlara, yaşlılara ve çocuklara dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, böylesi bir ortamda Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının bağımsızlık meşalesini yakarak, “ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla aydınlığa giden yolu araladığını dile getirdi.

“Büyük Zaferi muhteşem kılan unsur harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekûn bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Türk ulusu bu meydandan da Ulu Önder’inin liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekûn olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır”

30 Ağustos Zaferi’nin, Türk ordusuna “Silahlı Kuvvetler Günü” olarak armağan edildiğini dile getiren Yılmaz, şunları belirtti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır.”

Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerine rehber olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andı.