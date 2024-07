Ataoğlu“Önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz yolu aydınlattı”

Ataoğlu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendirdi: “Önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz yolu aydınlattı”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmayla, önümüzdeki günlerde izleyecekleri yolu aydınlattığını belirtti.

Demokrat Partiden yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu açıklamasında, tören ve etkinliklere katılan Erdoğan ve diğer konuklara teşekkür etti, "Varlığınız, bu bayramı daha anlamlı kılmış ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatmıştır." ifadelerine yer verdi.





-"Rehber niteliğinde..."

Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşma, yalnızca bugünü değil, önümüzdeki günlerde de izleyeceğimiz yolu aydınlatması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Sayın Erdoğan, Kıbrıs sorunuyla ilgili izlenen ve izlenecek olan politikanın ana hatlarını yeniden vurgulamış, Türk tarafının federasyon görüşmeyeceğini net bir şekilde ifade etmiştir. Rum tarafının benzer bir devleti kendi egemenliği altında kurma hayalini terk etmesi gerektiğini belirten Sayın Erdoğan’ın 'Aynı suda iki kez yıkanılmaz, adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz' sözleri, bizler için rehber niteliğindedir.

Sayın Erdoğan’ın, konuşmasında vurguladığı gibi, bugün de yarım asır önce olduğu gibi tek yürek ve tek bilek olarak birlikteyiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırta verdiğimiz bu önemli günlerde, Türkiye’nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemi bir kez daha güçlü bir şekilde hissettik. Kuzey Kıbrıs’ın, Türkiye’nin göz bebeği olduğunu belirten ifadeleriniz, bizlere moral ve güç vermektedir.”

Ataoğlu, Erdoğan’a hitaben, “Rum liderlerin ve bazı unsurların Kıbrıs adasında yarattığı sorunlara karşı duruşunuz ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmanız, bizim için büyük bir değer taşımaktadır. Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve refahı için taşıdığı önemi bir kez daha vurgulamanız, bizlere büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolü olan 20 Temmuz’u kutlamak, bizler için her zaman bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dediği gibi; “Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturması gerektiği” konusunda gösterdiği kararlılığın, kendilerine umut verdiğini belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederiz. Bu süreçte sergilediğiniz dirayet ve kararlılık, bizler için yol gösterici olmaktadır.

Özellikle Kıbrıslı gençlerimize yönelik müjdeniz, bizleri oldukça sevindirdi. Temmuz ayı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olması ve gençlerimizin Türkiye’de eğitim görmesini kolaylaştıracak kararları almanız, Kıbrıs Türk gençliğinin geleceği için atılmış önemli bir adımdır. Bu kararın, Türkiye’de üniversitelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca sporcu gençlerimize uluslararası turnuvalara katılma imkanı sağlayan Türkiye’nin desteği, onların ufuklarını genişletmekte ve başarılarını pekiştirmektedir. Bu bağlamda, gençlerimize daha fazla destek olabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Son olarak, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılını tekrardan yürekten kutlarken, özellikle Barış Harekatı’nın mimarları olan Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş gibi liderler başta olmak üzere, Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi tekrar rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Kuzey Kıbrıs’ın özgür, bağımsız, güvenli ve huzur dolu bir devlet olarak geleceğe yürümesi için mücadele eden önderlerimiz merhum Dr. Fazıl Küçük ve merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda verilen bu güçlü destek ile yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ve Türkiye’den gelen konuklarımıza bir kez daha, en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bizleri bağrınıza bastığınız ve her daim yanımızda olduğunuz için sizlere minnettarız.”