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Ataoğlu “Ülke olarak turizm sektörüne sahip çıkmalı”

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Ataoğlu “Ülke olarak turizm sektörüne sahip çıkmalı”
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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 27 Eylül Dünya Turizm günü dolayısı ile mesaj yayınladı.
Ataoğlu mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli gelir kaynağından birinin turizm olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Turizm, sadece ekonomik bir sektör değil, aynı zamanda kültürler arası ilişkilerin geliştiği, dostlukların kurulduğu ve insanların farklı coğrafyalara olan ilgisini artırdığı bir alan olarak da büyük bir rol oynuyor. Ülkemizin güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperverliği, her yıl binlerce turisti kendimize çekiyor.
Turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve gelişimi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizi daha fazla turistin ziyaret etmesini sağlamak ve burada unutulmaz anılar biriktirmelerine yardımcı olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülke olarak turizm sektörüne sahip çıkmalı ve bu sektörü daha da ileriye taşımalıyız.
Dünya Turizm Günü, sektörün uluslararası düzeyde kutlandığı bir gün olarak önemlidir. Bu vesileyle, ülkemizdeki turizm sektöründe çalışan emekçilerimize, ülkemizi ziyaret eden misafirlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Bu vesileyle tüm turizm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Gününü kutlarım.”
 
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