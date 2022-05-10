Ataoğlu, ip atladı oyun oynadı

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle önceki gün Boğaz Piknik Alanı’nda piknik düzenledi.

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle önceki gün Boğaz Piknik Alanı’nda piknik düzenledi.8 Mayıs Anneler Günü’nün de aynı güne gelmesiyle Anneler Günü kutlaması da gerçekleşen piknikte, tüm anneler ve anne adaylarıyla birlikte pasta kesildi.Etkinlikte katılımcılarla oyunlar oynayan ve ip atlayan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutladı.