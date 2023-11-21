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Atan: İsisas katillerine 5 yıl verilmesi ironik

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Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz

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Atan: İsisas katillerine 5 yıl verilmesi ironik
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KAMUSEN Başkanı Metin Atan, "İsias katillerine 5 yıl verilmesinin ironik bir durum olduğunu" belirterek, ailelere sabır diledi ve konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, Atan katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Atan, “İsias katillerinin gerekli cezaları alması için gerekli adımlar atılmalı ve baskı unsuru oluşturarak kamuoyu yaratılmalı” dedi.
İç piyasanın dövize endeksli olduğuna dikkat çeken Atan, asgari ücretle halkın geçinemeyeceğini,  mevcut asgari ücretin yoksulluk sınırı altında olduğunu kaydetti.
Tüp gaz, elektrik ve ekmeğe gelen zamlara dikkat çeken Atan, “Hiçbir şey ucuzlamıyor. Temel gıda maddeleri ağırlıklı olarak enflasyon hesaplamaları yapılmalı” dedi.
 
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