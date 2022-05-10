Asya bebek yeniden hastaneye kaldırıldı

SMA rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Asya bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
Asya bebeğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
“Yine hastahanedeyim,
Biraz oksijen sıkıntım var, toparlayıp evime kardeşlerimin yanına döneceğim. ”
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