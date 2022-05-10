Asya bebek yeniden hastaneye kaldırıldı

SMA rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Asya bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

SMA rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Asya bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Asya bebeğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

“Yine hastahanedeyim,

Biraz oksijen sıkıntım var, toparlayıp evime kardeşlerimin yanına döneceğim. ”

