Aşısızlar test olmadan ülkeye gelebilecek

Pazartesi gününden itibaren kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabilecek







Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran Pazartesi gününden itibaren kişilerin, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.

Ada içi geçişlerde, kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, maske ve diğer kurallarla ile ilgili alınan kararlar şöyle sıralandı:

“Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanacaklardır. Risk grubunda olan (60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diabet hastaları, HIV hastaları) aşısız kişiler kapalı alanlarda maske kullanacaklardır. Hastaneler ile sağlık merkezleri, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve cezaevi çalışanları ve bu merkezleri ziyaret eden kişiler maske kullanacaklardır. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restorant, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

-Testler ile ilgili genel kurallar

Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 48 saatlik negatif antijen testlerini veya son 72 saatlik negatif PCR testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir. Semptom gösteren kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

-Temaslı kişilerle ilgili kararlar

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.”

Ailede Covid-19 pozitif olma durumunda, aile ve çocuk tam aşılıysa çocuk okula devam edecek, ancak aşısız olması durumunda okula gitmeyecek.

-Pozitif hastaların izolasyon süresi 7 gün...

Kişilerin, Covid-19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar. Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacak. İzolasyon süreci testsiz 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler güncel hayatlarına devam edebilecek.

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibi tarafından istişare edilecek.

Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 numarasını arayarak yardım alabilir.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

Aşılarla ilgili kararlar ise şöyle:

“Aşılı kişiler hatırlatma dozlarını 4-6 ay içerisinde yaptırabilirler. Covid-19 hastalığını geçirmiş hiç aşı yaptırmayan veya aşı sürecini tamamlamayan kişiler iyileştikten 1 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.

Covid-19 hastalığını geçirmiş aşılı kişiler ise iyileştikten 4-6 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.”

