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Aşıda belediye çalışanları unutuldu

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Benli’den tepki Aşılamayla ilgili açıklanan programda belediye çalışanları unutuldu.

Aşıda belediye çalışanları unutuldu
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, tepkisini dile getirdi. Benli, aşılamayla ilgili açıklanan programda belediye çalışanlarının unutulduğunu belirtti ve "Belediyeler Birliğimiz keşke birlik olabilseydi" dedi. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, aşılamayla ilgili açıklanan programda belediye çalışanlarının unutulduğunu belirtti, "Belediyeler Birliğimiz keşke birlik olabilseydi" dedi. Benli, pandemi mücadelesinde başta sağlık çalışanları olmak üzere polis ve belediyelerin en yüksek risk grubunda olduğunu belirtti. Topluma yerel düzeyde hizmet veren belediye çalışanları olduğunu vurgulayan Benli, "Ancak aşı planında belediyelerimiz yine unutulmuştur. Bu başta belediye çalışanlarımızın sağlığı ve hizmet ettikleri halkımıza bulaştırma riski nedeniyle halkın sağlığı adına affedilmez bir hatadır" dedi. "Belediyeler birliğimiz birlik olabilseydi böyle bir hata olmazdı" diye Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne de gönderme yapan Ahmet Yalçın Benli, "affedilmez bir hata" olarak gördüğü bu duruma yönelik Sağlık Bakanlığı'na da mesaj verdi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, önceki gün aşı planıyla ilgili açıklamalar yapmış, 3 farklı grupta aşılanacak kesimleri duyurmuştu. Bu açıklamada, 'Grup 1' içerisinde sağlık çalışanları, yaşlı bakım merkezilerinde bakıcılar ve sakinleri, yatağa bağlı hastalar yer almıştı. 'Grup 2'de ise 65 yaş üzeri kişiler duyurulmuş, 'Grup 3'e kronik hastalığı olanlar girmişti. Sağlık Bakanlığı açıklamasında "ikinci aşama" olarak duyurulan aşamada, kilit pozisyonda olan meslek grupları olarak polis, asker, itfaiye sıralanmıştı.
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