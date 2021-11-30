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Aşı sıraları, vatandaşı bezdirdi

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Ülkemizde vaka sayıları ve temaslı sayıları yeniden yükselişe geçmesiyle vatandaşlar 3’üncü ve 4’üncü doz aşılarını yapmaya yönlendiriliyor fakat sistemsizlik bezdiriyor

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Aşı sıraları, vatandaşı bezdirdi
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Ülkede hem hiç aşı yaptırmamış kişiler hem de bir ve ikinci dozunu tamamlayıp üç ya da dördüncü doz aşılanması yapmak isteyen vatandaşlar dün aşı merkezlerinin yolunu tuttu ancak uzun bekleme süreleri, kalabalık ve sıra sisteminin oturtulmamış olması vatandaşı gerdi.
Yeni kararla birlikte aşı olmayan kişiler de aşılanma yoluna gitse de bu defa da sistemsizlik baş gösteriyor.
 Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’nde dün aşı sırası bekleyen vatandaşlar, sıra numarası verilmemesi, sıralarda yaşanan karışıklıklar yüzünden tartışmalar yaşarken, KKTC genelinde aşılanmaların yoğun olduğu poliklinik ve sağlık merkezlerinde de benzer durumlar söz konusu.
Sağlık Üst Kurulu son kararlarına göre aşısız kişiler kahvehane, casino, bar, sinema, spor salonu, tiyatro, sinema vb. kapalı etkinliklere alınmayacak   son 72 saatlik PCR ve antijen testlerini göstermeden ise markete bile giremeyecekler.
 
 
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