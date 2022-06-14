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“Asgari ücretliler tüm vergilerden muaf tutulsun”

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Mecliste 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hakkında CTP Milletvekili Fikri Toros Mecliste söz aldı.

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“Asgari ücretliler tüm vergilerden muaf tutulsun”


 
Ülkede büyük bir bütçe açığı olduğunu ve borçlanma limitlerinin dolduğunu anlatan Toros, 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanması için geç kalındığını ve Ek Bütçede öngörülen rakamların yeterli olmadığını söyledi.
“Devlet sadece maaş ödemek için bütçe oluşturmaz” diyen Toros, sekteye uğrayan işletmelerin yeniden finansal sağlıklarına kavuşması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, işsizliğin önlenmesi gibi konulara işaret etti.
Ülkede ciddi bir kayıt dışılık olduğunu ve işletmelerin vergi kaçırmasının bunun başlıca nedeni olduğunu belirten Toros, kapsamlı bir vergi reformu yapılması gerektiğini kaydetti.
Devletin ödediği Hayat Pahalılığı ödeneğinin gerçek enflasyonu karşılamadığını ve çalışanların sürekli fakirleştiğini söyleyen Toros, asgari ücretle çalışanların tüm vergilerden muaf tutulmasını da önerdi.
Toros, Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçişin gerekli olduğunu da söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İşbirliği Anlaşması’nda bunu engelleyen bir madde bulunmasını eleştirdi.
Toros, Ek Bütçe’nin yetersiz kalacağına inanç belirterek, CTP olarak “ret” oyu vereceklerini sözlerine ekledi.
 
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