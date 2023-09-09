Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, “Asgari ücretli maaşının daha sık düzenlenmesi üzerine çalışıyorum” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, amacının ceza kesmek değil, sorun çözmek olduğuna işaret ederek, paydaş bakanlıkla birlikte kayıt dışı işçilerin sosyal güvenlik çatısına alınmasını sağlamayı planladıklarını genel bir işçi affı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası TV’de ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak, bakanlığın projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayının 2024 yılının ekim ayında olduğunun altını çizen Gardiyanoğlu, "Halk sorunlarına hızlı çözüm bekliyor. Bu sorunları çözebilecek yegane parti de UBP’dir’’ ifadelerini kullandı.

Çok ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Gardiyanoğlu, işçinin kaçak cezasını ödeyeceğini fakat nerede çalışacağını bakanlığa ispatlayarak, sosyal güvence çatısı altına alınacağını söyledi. Gardiyanoğlu, çözüm odaklı ilerlediklerini belirtti

Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücret konusuna da değinerek, asgari ücretle ilgili çalıştıklarını ve ayak üstü sohbetlerinde ortaya attığı düşüncelerin işverenler ve sendikalardan olumlu sinyal aldığını söyledi.

Asgari ücretin artmasıyla hayat pahalılığının da artacağını ifade eden Gardiyanoğlu, “Asgari ücretli maaşının daha sık düzenlenmesi üzerine çalışıyorum” dedi.

“Aynı markete giriyoruz, aynı yerde çocuklarımızı okutuyoruz, kıyafetleri aynı yerden alıyoruz” diyen Gardiyanoğlu, alternatif olmadığını, herkesin aynı yerlere gittiğini söyledi.

Kendisinin de asgari ücretli olarak iş hayatına başladığını anımsatan Gardiyanoğlu, “Hayatı hem asgari ücretli çalışanı, hem çalışan, hem de işveren olarak görebilirim” dedi. Hayatı boyunca vicdanıyla hareket ettiğini, vicdanının en büyük rehberi olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, kamu ile özel sektörün barıştırılmasına inanan biri olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin 12 yıldır devam ettiğine işaret ederek, 4-5 ay önce hırsızlık yapıldığını ve 300 bin sterlinlik zarar olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, güvenlik ihalesine çıkıldığını ve binada artık güvenlik görevlisi olacağını dile getirdi.

