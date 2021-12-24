Asgari ücret, yargıyı bekleyecek

Başbakan Sucuoğlu, önceki gün belirlenen asgari ücretle ilgili “Çok hızlı gidildi” dedi. İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde davanın bekleneceğini söyleyen Sucuoğlu, “Yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” dedi



1 Ocak’tan itibaren net 6 bin 90 TL olarak uygulanması kararlaştırılan asgari ücrette sancı bitmedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün belirlenen asgari ücretle ilgili ilk değerlendirmesini yaptı; “Çok hızlı gidildi. Belki biraz daha uzun tartışma imkânı yaratılsa, ortak paydada buluşulabilirdi” dedi.

BRT’de katıldığı programda, soru üzerine asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Sucuoğlu, işveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itiraz ettiğini, prosedür gereği itirazın değerlendirileceğini kaydetti.

İşveren tarafının dava süreci başlatması halinde, davanın bekleneceğini söyleyen Sucuoğlu, “Yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” dedi.

Bu süre içerisinde eski asgari ücretin yürürlükte olacağını dile getiren Sucuoğlu, itirazların değerlendirilmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanabileceğini de kaydetti.

Hem işçi hem de işveren tarafıyla görüştüğünü ifade eden Sucuoğlu, işveren tarafın kendisine, “bizi dinlemediler” diyerek tepki gösterdiğini anlattı.

“Dövizin bu denli yükseldiği bir süreçte işçimizin ihtiyacı anlamında bu para tamam mı? Bana göre yetmez bile” diyen Sucuoğlu, “Ciddi bir ekonomik çöküş var. Bu kriz, özel sektördeki küçük işletmeleri çok ciddi anlamda etkilemiştir. ( Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan) böyle bir karar çıktı, bekleyip görmek lazım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan işverenlere 1 yıl daha prim desteği verilmesi konusunu Başbakan Yardımcısı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüşeceğini belirten Sucuoğlu, bu konudaki çalışmanın, Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili işveren kanadının itirazının değerlendirileceğini, ardından yol haritasının belirleneceğini söyledi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“İşçi sıkıntılı, zamlar altında ezildi. Asgari ücrete yapılan zam az bile. Ama işverenlerin de durumu sıkıntılı. Keşke ortak paydada ya da bu rakamda anlaşabilselerdi. Beklemek durumundayız. İtiraz sonrası komisyon yeniden toplanabilir. Belki bu toplantıda uzlaşı sağlanır. Bekleyip, göreceğiz.”

İŞVEREN KANADI MASAYI TERK ETMİŞTİ…

Hatırlanacağı üzere önceki gün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış, işveren kanadı masayı terk etmişti.

İşçi ve devlet tarafının uzlaştığı asgari ücret, tek komisyon toplantısında yüzde 40,84 artmış, brüt 7 bin, net 6 bin 90 TL olarak onaylanmıştı.

Brüt rakam üzerinden 2 bin 3 TL, net rakam üzerinden ise bin 766 TL artan asgari ücret, brüt 4 bin 970 TL, nette ise 4 bin 324 TL olarak uygulanıyordu.

Asgari ücret belirlenmeden toplantıyı terk eden işveren tarafı, yeni asgari ücreti yargıya taşıyacağını da açıklamıştı.

