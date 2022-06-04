“Asgari ücret 10 bin TL olmalı”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiğini belirterek “Belki 10 bin de yetmez” dedi. Kıbrıs’ın güneyiyle ilgili “uçuyor” diyen Gürcafer, bütün mağazaların ve kafelerin dolu olduğunu belirtti





Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile imzalanan protokole değinen Gürcafer, yapısal sorunların olduğunu kaydederek, bunun da hem ülke ekonomisinin hem de sosyal yaşamın gelişmesini engellediğini kaydetti.

Protokolde yapısal sorunlarla ilgili tespitler olduğundan söz eden KTİMB Başkanı Gürcafer, “Bunlar protokole girmekle çözülmez. Bu, başka bir şeydir” dedi.

Özeleştiri yapılması gerektiğini dile getiren Gürcafer, “Kendi kendine yeten ekonomiye sahip olmak için yapmamız gerekenleri yapmadık” vurgusunu yaptı.

Gürcafer, “Biz reform konularını Türkiye’den bize paket geldiği zaman konuşmaya başlıyoruz” dedi. Her protokol döneminde Türkiye’nin karşısına yapısı biraz daha bozuk bir şekilde çıkıldığını dile getiren Gürcafer, “Bozuk yapıyla çıkıyoruz ve para istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir ekonomik örgüt başkanı olarak asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiğini belirten Gürcafer, “Belki 10 bin de yetmez. Bizim bunu nasıl ödeyeceğimizi çalışmamız gerekiyor. Biz bunu çalışmazsak ve ‘gel bunu ödeyelim’ diyorsak, paketler hazırlanır; sonra ‘müdahale’ diye bağırırız” ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünya üzerinde travma yarattığını söyleyen Gürcafer, KKTC’nin ise ilgi odağı olduğunu söyledi. Kıbrıs’ın güneyiyle ilgili “uçuyor” diyen Gürcafer, bütün mağazaların ve kafelerin dolu olduğunu belirtti.

Sosyo ekonomik planının önemine vurgu yapan Gürcafer, “Kıbrıs Türk toplumunun varlığını sürdürmesi, hem toplumun hem de Türkiye’nin dış politikası açısından önemlidir. Yurttaşlık yasası düzenlenmeli, sınırsız vatandaşlık verilmemeli” dedi.

Türkiye ile imzalanan protokolle ilgili sözler sarf etmeye devam eden Gürcafer, “Yapmadığımız gerekenleri yapmadık ve ekonomik protokol kültürü geliştirmemizin etkisi nedeniyle protokolde yapısal sorunlara dikkat çeken noktalar var” şeklinde konuştu.

Gürcafer, “Ekonomik olarak kendi kendimize yetersek, Türkiye, bizim yardım istediğimiz konulara destek verecek” dedi.

Ülkede kaynak olduğuna vurgu yapan Gürcafer, “Güneye AB para verdi biz de Türkiye’den para aldık. Güney, krizden nasıl çıkacağını ve ekonomiyi planladı biz ise ağladık” ifadelerini kullandı. İnşaat sektörüyle ilgili de sözler sarf eden Gürcafer, inşaat sektörünün yeni oluşacak turizm modeline de hizmet ettiğini anlattı.

İnşaat sektörünün ülkeye girdisinin yüzde 44 civarında olduğunun altını çizen Gürcafer, inşaat sektörünün devletten destek almadığını da kaydetti.

İnşaat sektöründeki gelirin doğru şekilde planlanması gerektiğini ifade eden Gürcafer, gelirin doğru noktalara kanalize edilmesi gerektiğini dile getirdi.



