Arun, fiyatlarını düşürdü

ARUN, un fiyatlarını yüzde 20 civarında düşürdüklerini açıkladı





ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, döviz fiyatlarındaki gerilemenin ardından un fiyatlarını % 20 civarında düşürdüklerini kaydettiği açıklamasında Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedip değer kazanmasının sektörü birinci dereceden etkilediğine dikkat çekti.

Raşit açıklamasında "Geçtiğimiz hafta Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmaya başlamasıyla birlikte un fiyatlarını % 20 civarında düşürdük. Hammaddemiz olan buğdayı yurt dışından ithal ettiğimizden ve fiyatlar dolar üzerinden olduğundan dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedip değer kazanması bizi birinci dereceden etkiliyor. Döviz fiyatlarının TL karşısında bir gecede ani düşmesinden dolayı fiyatlarımızı ilk düşüren sektörlerin başındayız. Tek temennim dövizdeki düşüşün artarak devam etmesidir." ifadelerini kullandı.

