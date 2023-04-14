ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” mesajı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Bugün, sanatın tarih boyunca insanlığın hayatındaki önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatmakta ve bizi nasıl etkilediğini vurgulamaktadır” diyen Vehbi, sanatın, yaratıcılık, düşünce ve duyguların ifadesi için bir yol sağladığını ve bu yolla insanların birbirleriyle bağlantı kurduğunu anımsattı.

Girne Limanı'nda Dünya Sanat Günü için yaptıkları etkinliğe de işaret eden Vehbi, “Bir sanat üniversitesi olarak öncelikle bulunduğunuz şehre ve ülkeye değer katmak amacıyla çıktığımız yolda, halkımız ile bir arada bu gibi etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

