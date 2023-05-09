Artık Yeter

Mağusa’da Dr. Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklı saldırıya uğramasını protesto için greve giden sağlık çalışanları, Meclis'e yürüyerek, eylem yaptı. Hükümetle yapılan görüşmede, Sağlıkta Şiddet Yasası çalışmalarının başlatılması adına mutabakata varıldı

Sağlıkta örgütlü 4 meslek örgütü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Gazimağusa’da Dr. Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklı saldırıya uğramasını protesto için dün grev ve eylem yaptı.Şiddeti engelleyici yasal düzenlemenin hemen hayata geçirilmesi istenen eylemde, talepler karşılanmazsa tüm kamu sağlık merkezlerinde süresiz genel greve gidileceği uyarısı yapıldı.Eylem sırasında örgütlerin Başbakan ve Sağlık Bakanıyla görüşmesinden 'şiddeti önleyici yasal düzenleme için çarşamba günü Sağlık Bakanlığında toplantı yapılması ve yasama yılı tatilinden önce yasanın Meclis'ten geçmesi' yönünde uzlaşı sağlanmasının ardından dünkü eylem sona erdi.Tıp-İş ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası eylem çerçevesinde ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde bazı servisler hariç 09.00-13.00 saatleri arasında grev uyguladı.Sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) da greve giderek, iki sendikaya destek belirtti.“Şiddet Varsa Hizmet Yok” ve “Protokollerle Sağlığı Teslim Etmeyeceğiz” yazılı pankartlar açan eylemciler, “Sağlıkta Şiddet Yasası Şimdi”, “Şiddeti Normalleştirme”, “Öldürülmek İstemiyoruz”, “Bugün Bizi Yarın Sizi”, “Sıradaki Kim?”, “Bu Bıçak Hepimize Vuruldu” yazılı dövizler de taşıdı.Eylemciler Meclis önüne geldiğinde Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı, hekim ve hukukçu vekillere çağrı yaparak, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenleme için söz verilmesini istedi. Bu sırada, “Sağlık Emekçileri Burada, Hekim Milletvekilleri Nerede”, “Vekiller Buraya”, “Hekim Vekiller Dışarı Çıksın” sloganları atıldı.Daha sonra eylemciler Meclis bahçe kapısını tekmeleyerek, “hükümet buraya” sloganları attı. Bu sırada UBP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Hakan Dinçyürek, eylemcilerin yanına geldi ve Başbakan Ünal Üstel’in görüşme davetini iletti.Davet üzerine 7 kişilik grup Başbakan Üstel ile görüşmek üzere Meclis’e girdi.Görüşmenin ardından Tıp-İş Başkanı Onbaşı ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis önünde basına açıklama yaptı.Tıp-İş Başkanı Onbaşı, Başbakan Üstel nezdinde, Sağlık Bakanı ve hekim vekillerin katılımıyla görüşme yaptıklarını ifade ederek, sağlıkta şiddeti suç sayacak ve caydırıcı cezaların verilmesini sağlayacak yasal düzenleme çalışmalarının başlatılması adına Çarşamba günü bakanlıkta masaya çağrıldıklarını kaydetti.Barolar Birliği’nin de çalışmaya davet edildiğini dile getiren Onbaşı, çarşamba günü başlanacak yasa çalışmasının 25 Haziran’a kadar, yasama yılı tatile girmeden önce hazırlanıp, Meclis Genel Kuruluna getirileceği sözünün kendilerine verildiğini belirtti.Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında, şiddete karşı uygulanacak yasal yaptırım ve düzenlemeler ne ise, en caydırıcısı ne ise onu yerine getireceklerini dile getirdiArdından Meclis önündeki eylem sona erdi.Meclis önündeki eylemde konuşan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Meclis önünde yaptığı açıklamada, kızgın, kırgın, öfkeli ve mutsuz olduklarını belirterek, “Bizim hastanede olmamız gerekirken burada ne işimiz var? İçimizden biri öldürülmesin diye, içimizden birinin cenazesine gitmeyelim diye sesimizi duyurmaya geldik” dedi.Birkaç hafta önce Mehmetçik Sağlık Ocağı çalışanı iki meslektaşının darp edildiğini hatırlatan Özgöçmen, “Bu işin bir üstü vahim zarar olur, ölüm olur dedik. Oldu mu? Oldu” diye konuştu.“O bıçak hepimize sokuldu” diyen Özgöçmen, “Talep basit ve anlaşılır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı caydırıcı cezalar hemen şimdi” çağrısı yaptı.Meclis önündeki eylemde konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, ülkedeki şiddet ortamının körüklenmesinin, sağlıkta da şiddet ortamını doğurduğunu ifade ederek, “Ülkede şiddet vahim bir durum haline gelmiştir” dedi.Özant, şiddet uygulanan ortamda hastaların sağlığının tehlikeye girdiğini belirtti.“Yönetenleri, toplumsal şiddetin önüne geçmek için ivedi harekete” çağıran Özant, “Acilen gerekli önlemler alınmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.Meclis önündeki eylemde konuşan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, sağlıkta şiddete “hayır” demek için Meclis önüne geldiklerini belirterek, uzun bir süredir ülkede hemşire ve hekimlere şiddet uygulandığını söyledi.Meclis’in yıllardır bu şiddetin önüne geçmek için yasa yapmadığını ifade eden Özgöçmen, “Biz görevimizin başında umudun emekçileri olarak öldürülmek istemiyoruz. Şiddete maruz kalmak istemiyoruz. O yüzden sağlık yasası hemen şimdi diyoruz” şeklinde konuştu.Meclis önündeki eylemde konuşan Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı, “Sağlıkta şiddet canımızı yakmaya devam ediyor. Kızgınız, üzgünüz. Bu bıçak hepimize saplandı” diyerek, konuşmasına başladı.Hastanelerdeki çeşitli eksiklikler nedeniyle mağduriyet yaşayan hasta ve hasta yakınlarının tepkilerini karşılarındaki sağlık çalışanlarına gösterdiğini ifade eden Onbaşı, “Bu tepki tehdit, küfür veya fiziksel şiddete varan boyutlarda olabilmektedir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki kamu sağlık merkezlerindeki eksikliklerin sorumlusu sağlık çalışanları değil bizzat Sağlık Bakanlığının kendisidir” diye konuştu.Yıllardan beridir sağlık sistemindeki her türlü aksaklığın sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının gösterilmesinin, artan şiddet olaylarının bir sebebi olduğunu dile getiren Onbaşı, “Şiddeti artıran unsurlardan birisi de cezasızlık kültürüdür. Şiddeti uygulayan kişiler cezalandırılmayacakları ya da önemli bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesiyle hareket etmektedir” dedi.