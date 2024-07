Motosikletliler, trafik kazalarına dikkat çekmek için dün Girne’de eylem düzenledi. Şubat ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cemre Yönet'in annesi KKTC Trafik Kazaları Mağdurları Sözcüsü Gönül Sağır "Artık kimse trafikte ölmesin. Daha fazla can kaybı yaşanmasını istemiyoruz” dedi

Ülkede artan trafik kazalarına ve trafikte motosikletlilerin varlığına dikkat çekerek önlem alınmasını sağlamayı amaçlayan motosiklet sürücüleri, dün Girne'de motosikletli eylem düzenledi.Şubat ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cemre Yönet'in annesi KKTC Trafik Kazaları Mağdurları Sözcüsü Gönül Sağır ilk konuşmayı yaptı.Oğlu Cemre Yönet'in de motosiklet tutkunu olduğunu işaret eden Gönül Sağır, "Ama oğlum alkollü bir şahıs tarafından kurban edildi" dedi.Trafikte güvenli yaşam mümkün olduğunu, trafik bilinci oluşması gerektiğini ve trafiğe gerekli önem verilmesi gerektiğini belirten KKTC Trafik Kazaları Mağdurları Sözcüsü Gönül Sağır, yılbaşından bu yana 28 insanın trafik kazalarına kurban edildiğini söyledi.Her insanın değerli olduğunu, motosikletin de bir araç olduğunu ve motosikletin kaportasının aslında bedenin kendisi olduğunu vurgulayan Gönül Sağır, "Artık kimse trafikte ölmesin. Daha fazla can kaybı yaşanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.Trafik kurallarına uyulduğu takdirde can kaybının daha da azalacağının altını çizen Gönül Sağır, "O yüzden daha fazla can kayıplarının yaşanmaması için herkesin trafik kurallarına uyması gerekir" ifadelerini kullandı."Bizim esas amacımız, başka aileler acı yaşamasın, başka canlar ölmesin" diyen Sağır, trafikte güvenli yaşamın mümkün olduğunu vurguladı.Gönül Sağır, kurallara uyulursa kazaların daha da azalacağına dikkat çekerek, bu yıl 28 evin ocağına ateş düştüğünü söyledi.Trafik kazalarının eğitim ile daha da aza indirebileceğini vurgulayan Gönül Sağır, "İlkokuldan başlayarak ehliyet alma koşulları da daha sıkı olmalı. Trafik bilinci beyinlere yerleştirilmeli. Sürücülerin çoğu, motosikletleri araç olarak görmüyor" dedi.