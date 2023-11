“Artık çöpü değil geri dönüşümü konuşmalıyız”

Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar “2023 yılında artık çöpü değil geri dönüşümü konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ve artık atığın kalmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın davetiyle "Dünya Şehirler Günü" programına katılmak için Türkiye'ye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tatar, program için birçok lider eşiyle İstanbul'a geldiklerini, çok güzel ağırlandıklarını, çevre ve sıfır atıkla ilgili konferansa katılarak konuşmaları dinlediklerini söyledi.

Konferans sonrasında lider eşlerinin Topkapı Sarayı'nı gezdiğini kaydeden Tatar, misafirlerin sarayın etkisinde kaldığını ve İstanbul'dan çok etkilendiğini belirtti.

Tatar, "Esasen kendimi bir bakıma ev sahibi gibi de görüyordum. Çünkü sadece Türkiye'nin bu kadar yakınında olmakla değil ama aynı zamanda 15 yıl İstanbul'da yaşamış biri olarak bunu hissettim, ev sahipliği hissettim. Diğer arkadaşların da diğer first ladylerin de bu ev sahipliğinden, Türkiye'nin ve Emine Hanımefendi'nin ev sahipliklerinden etkilendiklerini gördüm ve çok sevindim açıkçası." dedi.

İstanbul'a gelişlerinin bir diğer nedeninin de Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak olduğunu anlatan Tatar, "Tabii aramızda bunu daha önceki bazı ortamlarda mesela New York'ta imzalamış kişiler vardı ama diğer arkadaşlarla bu beyannameye, iyi niyet beyannamesine de imza atmış olduk." ifadesini kullandı.

"Sıfır atık" konusundaki projelerini de anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Bir pilot projemiz oldu. Tatlısu Belediyemizde, Kuzey Kıbrıs'ta 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz bir projedir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde anonsunu yapmıştık ve bir yıl içerisinde, kısa bir sürede de yani küçük nüfuslu, az nüfuslu olan, yaklaşık 2 bin hanesi 5 bin nüfusu olan bu beldede yazın 6 bin 500'e ulaşıyor bu nüfus, yüzde 75 başarıyla Hedef Sıfır Atık Tatlısu Pilot Projesi'ni hayata geçirdik. Belde halkımıza ve Tatlısu Belediyesine bu projeyi teslim ettik."

Tatar, bu proje kapsamındaki gelişimi takip ettiklerini ve şu anda Tatlısu'nun yüzde 80 geri dönüşüm yapılan bir belde haline geldiğini bildirdi.

Bu proje dahilinde kağıdı, metali, plastiği, camı, tüm tıbbi atıkları, evsel yağı ve diğer makine yağlarını beldeye yerleştirdikleri 140 konteynerle topladıklarını dile getiren Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde beldeye bir de cam dönüştürme ve kırma makinesi hediye ettiklerini, bu sayede bütün Kuzey Kıbrıs'ın camının geri dönüştürülebileceği bir kapasite oluşturduklarını kaydetti.

Tatar, geri dönüşüm firmaları ile belediye arasında imzalanan protokol sayesinde tüm atıkların toplanmasını ve geri dönüşüme götürülmesini sağladıklarını da belirtti.

Tatar, ilk amaçlarının projenin uygulanabilirliğini göstermek olduğunu ve bunda da başarı kazandıklarını düşündüğünü, bundan sonra da KKTC geneline yaygınlaştırılmasını umut ettiğini dile getirdi.

Tatar, "2023 yılında artık çöpü değil geri dönüşümü konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ve artık atığın kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda, malumumuz bütün dünya bunun çağrısını yapıyor, iklim krizlerini defalarca anlatıyoruz. Bunun çok yakın olduğunun anonsu defalarca veriliyor. Dolayısıyla bizim de önce ülkemiz, tabii ki dünyamız için bir an önce, iklim krizleriyle bu sonu getirmemek için elimizden gelen bütün katkıyı yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sıfır atık hedefinin gerçekleştirilmesi için çevresel bilincin oluşması ve müsrifliğin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla artık eyleme gerek duyulduğunu düşünüyorum. Umuyorum KKTC, diğer imza atan ve henüz bu yola baş koymamış diğer ülkeler de Türkiye'mizin açmış olduğu bu yolda, bunu örnek alarak, çünkü buradaki konuşmaların, toplantıların da esas amacı buydu, bir an önce ülkelerinde, biz de dahil olmak üzere bu projeyi hayata geçirmeye başlarız. Bu önce kendi halkımız, insanımız ve sonra da dünya için yapmamız gereken bir vazife esasında."