İsias Otel enkazında oğlu Mert Niyazi Topukçuoğlu’un kaybeden acılı anne Sena Bundan Topukçuoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Artık böyle sarılamayacağımı düşünmek… Mertom, çok özledim annem çok!! Gün geçtikçe çığ gibi katlanarak artan ve hiç dinmeyecek bir acı, bir özlem bu... Bir kez daha sarılamayacak, koklayamayacak olmamızın hesabını vereceksiniz katiller!”

