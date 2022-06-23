banner762
banner815
İsyan ettiren görüntü
İsyan ettiren görüntü
6 0
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
Klasikler, NG Kütahya Seramik Slalom Yarışı’nda buluştu
19 0
 
Mağusa lağım kokusuna teslim
Mağusa lağım kokusuna teslim
22 0
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
Onkoloji Servisi’nde mutlu gün
15 0
Şampiyon Lefkoşa Karması
Şampiyon Lefkoşa Karması
29 0
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
16 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
32 0
banner797
banner854

“Artık bıçak kemiği parçaladı”

banner476

Kamu-İş, Başbakanlık önünde taşeron sistemini protesto etti

banner825
“Artık bıçak kemiği parçaladı”

 
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Başbakanlık önünde "taşeron sistemine karşı" eylem yaptı. 
Eylemin dün başladığını ve okullar açılıp, sorun çözülene kadar Başbakanlık önünde olacaklarını ifade eden Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, taşeron sisteminin kölelik olduğunu ve köle olmayacaklarını söyledi. 
Başbakanlık önünde “Ne ezilen, ne ezen insanca hakça bir düzen”, “Taşeron sistemi köleliktir, kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz” yazılı pankartlar açan eylemciler, düdükler ve sloganlarla taşeron sistemini protesto etti. 
Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, taşeron sisteminde çalışanların iki aydır maaşını alamadığını ifade ederek, “Artık bıçak kemiği parçaladı” dedi. 
Taşeron firmalar sisteminin kölelik olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Bu insanlar sizin köleniz değildir. Temizlik işleri artık taşeron değil kamu çalışanları tarafından yapılacak” diye konuştu. 
Konuyu mahkemeye taşıyabileceklerini de ifade eden Serdaroğlu, “Sağduyuya çağırıyorum, bu konuya çözüm bulalım, sendika ile görüşün” dedi, çalışanların mağdur olduğunu söyledi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.