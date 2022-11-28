Mağusa Belediyesi’ne ‘bağımsız’ başkan adayı olacağını açıklayan İsmail Arter, adaylıktan çekildi





Önceki gün düzenlediği basın toplantısıyla Mağusa Belediyesi’ne ‘bağımsız’ başkan adayı olacağını açıklayan İsmail Arter, kararını açıkladıktan bir gün sonra adaylıktan çekildiğini duyurdu

Arter, dün bağımsızlık adaylığı konusunda yeterli konsensusu sağlanmadığı için belediye başkan adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Arter'in açıklaması şöyle;

''Bilindiği üzere 2014 ve 2018 seçimlerine birçok partinin bağımsız ortak Belediye Başkan adayı olarak katıldım. Oysaki 25 Aralık 2022 seçimlerinde geçmişte destek olan siyasi partilerce şahsımın bağımsız ortak adaylığı konusunda konsensus sağlanamadı.

Dün (önceki gün) yaptığım adaylık açıklamamdan sonra çok güçlü bir halk desteğini yanımda gördüm. Herkese sonsuz teşekkür ederim.

Ancak son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketlilik tarafımdan dikkate alınarak beni koşulsuz destekleyen geniş seçmen kitlesinin bağlı bulundukları siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşamamaları adına, ailece, 25 Aralık 2022 seçimlerinde aday olmama kararı aldık. Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili geniş açıklamaları daha sonra yapabileceğimi bildiririm.”

