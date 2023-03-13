Arsalar kapış kapış satılıyor

Haziran 2022’de ise 6 bin 632 adet olan satılık arazi sayısı %37’lik düşüşle Mart 2023’te 4 bin 150’ye düştü

KKTC’de emlak ilanlarıyla satışa çıkarılan 4 bin 150 adet arazi var. Ocak 2023’te satılık arazi adedi 4 bin 282; Haziran 2022’de ise 6 bin 632 düzeyindeydi.

Veriler, 8 aylık sürede piyasaya yeni sunulan arazilere (arsa, tarla) rağmen satılıkların sayısında %37,4 oranında azalmaya işaret ediyor. Satıştaki arazilerin 2 bin 657’sini arsalar, bin 493’ünü (1,493) de arsa parselizasyonu veya yatırım yapmaya uygun tarlalar oluşturuyor. Arsaların tüm satılıklar içindeki payı %65,02, tarlaların payı ise %35,98 oranında hesaplandı.

194 MİLYON TL’LİK ARSA…

Piyasada en pahalı arsa ve yatırım nitelikli ticari arazi Girne bölgesinde. Alsancak’ta Çıkarma Plajı yanındaki bir arsa 8,5 milyon sterlinlik (194 milyon TL) değeriyle ülkenin en pahalısı. Yukarı Girne’de yatırım niteliği taşıyan 8 bin 927 metrekarelik bir ticari arazi de 8 milyon sterlinlik (182 milyon TL) değeriyle dikkati çekiyor. İskele bölgesinde en pahalı arsa 2,1 milyon sterline; Lefkoşa bölgesinde de 690 bin sterline (Alayköy Sanayi Bölgesinde) satılıyor.

YARISINDAN FAZLASI EŞDEĞER…

Satışa çıkarılan arazilerin %52,84’üne denk gelen 2 bin 193 adedinin “eşdeğer koçanlı” olduğu dikkati çekiyor.

Verilere göre %12,60 (523 adet) oranındaki “tahsisli araziler” de eşdeğerlere eklenince, satılıkların %65,44’ünün “Türk koçanlı olmayan” arazilerden oluştuğu görülüyor. Bu oran Aralık 2021’de de %77,2; Haziran 2022’de %71,7 düzeyindeydi. Piyasadaki satılık “Türk koçanlı” arazi sayısı 950 olarak saptanırken, piyasa payı da %22,89’a yükseldi.

