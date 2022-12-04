Armut ve hıyar'da limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Holly Grains Trd. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz Babür Tic. ve San. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz M. Hacı Ali İthal Buğday ekmeklik Temiz Mesut Karakuş İthal Ayva Temiz Mesut Karakuş İthal Armut Ank Temiz Mesut Karakuş İthal Elma Stk. Temiz Mert Uluşan İthal Havuç Temiz Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut Ank Temiz Kazım Altuncuoğlu İthal Sultani Üzüm Temiz Kazım Altuncuoğlu İthal Armut S.M Limit Üstü Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz TÜK İthal Arpa (Yemlik) Temiz Rado Guanto Tatlısu Domates Temiz Rado Guanto Tatlısu Patlıcan Temiz Adem Milli Tatlısu Hıyar Temiz Mustafa Doğan Pınar Gaziveren Maydanoz Temiz Mustafa Doğan Pınar Gaziveren Pazı Temiz Osman Pazar Mağusa Hıyar Lmit Üstü Hasan Keser Mağusa Domates Temiz Hasan Keser Mağusa Brokoli Temiz Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz Fatma Özer Mağusa Marul Temiz Teslime Ersöz Mağusa Çiçek Lahanası Temiz Yoran Tarım Ltd. Bostancı Marul Temiz Yoran Tarım Ltd. Bostancı Patlıcan Temiz Yoran Tarım Ltd. Bostancı Mor Lahana Temiz Yoran Tarım Ltd. Bostancı Karnabahar Temiz Yoran Tarım Ltd. Bostancı Beyaz Lahana Temiz Mehmet Açaröz İnönü Hıyar Sera Temiz

Tarım Dairesi 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 24 numunede 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.Kazım Altuncuoğluna ait Armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.Yerli ürünlerde ise, 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı. Gazimağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.