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Armut ve hıyar'da limitüstü kalıntı

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Armut ve hıyar'da limitüstü kalıntı
Tarım Dairesi 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 24 numunede 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  1  ürüne rastlandı.
Kazım Altuncuoğluna ait Armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise, 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlanıldı. Gazimağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
 
Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Holly Grains Trd. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
Babür Tic. ve San. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
M. Hacı Ali İthal Buğday ekmeklik Temiz
Mesut Karakuş İthal Ayva Temiz
Mesut Karakuş İthal Armut Ank Temiz
Mesut Karakuş İthal Elma Stk. Temiz
Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut Ank Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Sultani Üzüm Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Armut S.M Limit Üstü
Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
TÜK İthal Arpa (Yemlik) Temiz
Rado Guanto Tatlısu Domates Temiz
Rado Guanto Tatlısu Patlıcan Temiz
Adem Milli Tatlısu Hıyar Temiz
Mustafa Doğan Pınar Gaziveren Maydanoz Temiz
Mustafa Doğan Pınar Gaziveren Pazı Temiz
Osman Pazar Mağusa Hıyar  Lmit Üstü
Hasan Keser Mağusa Domates Temiz
Hasan Keser Mağusa Brokoli Temiz
Ali Yeşil Mağusa Hıyar Temiz
Fatma Özer Mağusa Marul Temiz
Teslime Ersöz Mağusa Çiçek Lahanası Temiz
Yoran Tarım Ltd. Bostancı Marul Temiz
Yoran Tarım Ltd. Bostancı Patlıcan Temiz
Yoran Tarım Ltd. Bostancı Mor Lahana Temiz
Yoran Tarım Ltd. Bostancı Karnabahar Temiz
Yoran Tarım Ltd. Bostancı Beyaz Lahana Temiz
Mehmet Açaröz İnönü Hıyar Sera Temiz
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