Armut ve hıyar'da limitüstü kalıntı

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 24 numunede 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Kazım Altuncuoğluna ait Armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerde ise, 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı. Gazimağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.
|Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Holly Grains Trd. Ltd.
|İthal
|Mısır (Yemlik)
|Temiz
|Babür Tic. ve San. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|M. Hacı Ali
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Ayva
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|Mesut Karakuş
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Mert Uluşan
|İthal
|Havuç
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Bekir Cura
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Armut S.M
|Limit Üstü
|Kazım Altuncuoğlu
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|TÜK
|İthal
|Arpa (Yemlik)
|Temiz
|Rado Guanto
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|Rado Guanto
|Tatlısu
|Patlıcan
|Temiz
|Adem Milli
|Tatlısu
|Hıyar
|Temiz
|Mustafa Doğan Pınar
|Gaziveren
|Maydanoz
|Temiz
|Mustafa Doğan Pınar
|Gaziveren
|Pazı
|Temiz
|Osman Pazar
|Mağusa
|Hıyar
|Lmit Üstü
|Hasan Keser
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|Hasan Keser
|Mağusa
|Brokoli
|Temiz
|Ali Yeşil
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Fatma Özer
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|Teslime Ersöz
|Mağusa
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|Yoran Tarım Ltd.
|Bostancı
|Marul
|Temiz
|Yoran Tarım Ltd.
|Bostancı
|Patlıcan
|Temiz
|Yoran Tarım Ltd.
|Bostancı
|Mor Lahana
|Temiz
|Yoran Tarım Ltd.
|Bostancı
|Karnabahar
|Temiz
|Yoran Tarım Ltd.
|Bostancı
|Beyaz Lahana
|Temiz
|Mehmet Açaröz
|İnönü
|Hıyar Sera
|Temiz