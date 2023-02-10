Arkan çifti de deprem kurbanı

Kıbrıs'tan Antakya'ya tatile giden ve Antakya'daki Saray Otel’de kalan emekli öğretmen Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan depremde hayatını kaybetti

Lefkoşa’da yaşayan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Atay Arkan, eşi Fatma Arkan ile birlikte Hatay’daki depremde hayatını kaybetti.

Kıbrıs'tan Antakya'ya tatile giden ve Antakya'daki Saray Otel’de kalan KKTC vatandaşı Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan'dan acı haber geldi. Arkan çifti, Saray Otel’in enkazından canlı çıkamadı.

Acı haber, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi tarafından da duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Okulumuzun Emekli Motor Alan Şefi Atay Arkan hocamız ve eşi Fatma Arkan Hatay’da yaşanan deprem felaketinde vefat etmişlerdir. SSEML kadrosuna her zaman tecrübelerini, deneyimlerini paylaşan, yüzlerce öğrencimize doğru yol göstererek onların babaları gibi davranan unutulmayacak öğretmenimizdi. SSEML Ailesinin ve sevdiklerinin başı sağolsun. Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyoruz..."

