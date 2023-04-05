“Arızayı gidermeye çalışan ekipleri polis içeri alıyor”

El-Sen Başkanı Cesurer, arızalara müdahale edilmeye başlandığını söyledi, ancak arızaları çözmek için araziye gönderilen çalışanların polis tarafından ifade vermek için bir bir çağrıldığını kaydetti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi için arızalara müdahale edilmeye başlandığını açıkladı.

Ancak arızaları çözmek için araziye gönderilen çalışanların bir saat sonra polis tarafından ifade vermek için aranmaya başladığını kaydeden Cesurer, “Çalışanlar arıza mı yapacak (giderecek), ifade mi verecek?” diye sordu.

“Sabotaj” iddiasının, çalışanları zan altında bırakmak için yapılan açıklamalar olduğunu belirten Cesurer, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi, özellikle alım garantisi noktasındaki düzenlemenin kaldırılmasıyla bu işin tatlıya bağlanabileceğini söyledi. Cesurer, tek taleplerinin, toplumun 15 yıl daha AKSA’ya mahkum edilmemesi olduğunu belirtti.

El-Sen, ülke genelindeki elektrik kesintileri hakkında Kıb-Tek Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Toplumun elektrik faturalarının katlanarak, artmaması için sendikalarla birlikte önceki gün Meclis önünde olduklarını ifade eden Cesurer, yıllık 30 milyon doların üzerindeki bir zararı toplumun daha da uzun süre ödemesine seyirci kalmayacaklarını söyleyerek, mücadeleyi başlattıklarını kaydetti.

Cesurer, aslında bu arızaların her gün sürekli yaşandığını belirterek, “Ancak tüm personel arazide olduğu için bu o kadar hissedilmiyordu” diye konuştu.

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin buna çözüm üretmek yerine kamuoyuna sanki çalışanlar bunu yapıyormuş gibi deklare ettiğini” belirten Çağlayan Cesurer, “Çalışanların yaptığı eylemde vatandaşın mağdur olması siyasilerin hiç de gailesi değil” iddiasında bulundu.

El-Sen’in yaptığı bireysel eylemin neticesinde ülke genelinde yaşanan kesintilerin artarak devam ettiğini ifade eden Cesurer, “ülkeyi yönetenlerin ise çözüm üretmek yerine olayları provoke etmeye devam ettiğini” ileri sürdü.

“Yöneticilerin, bölgesel olarak yaşanan elektrik kesintilerinden hiçbir gailesi olmadığını ve sadece seyirci olduğunu” savunan Cesurer, aslında pek çok yere bir düğmeye basarak, enerji verilebileceğini söyledi.

Vatandaşların daha fazla mağduriyet yaşamaması için bölgelere tüm ekiplerini gönderdiklerini belirten El-Sen Başkanı Cesurer, “bunu bir saat önce yapmalarına karşın durumu provoke etmeye çalışanların, arızaları çözmeye çalışan personelin peşine polis koyduğunu ve personeli, ifade vermek için bir bir çağrıldığını” kaydetti.

Kurum yönetimine bilgi vererek, tüm ekipleri sahaya göndermelerine rağmen yapılanları eleştiren Cesurer, “Kim yapacak bu arızaları?” diye sordu. Vatandaşın daha fazla mağdur olmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Cesurer, “Onlar da bu işlerin olmaması için yani vatandaşın karanlıkta kalması için şu anda bir bir tüm çalışanları arıyorlar ifade almak için...” şeklinde konuştu.

Diğer sendikalar ve örgütlerle görüşmeler yaptıklarını da dile getiren Cesurer, Pazartesi Meclis'te Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden gündeme gelmesi halinde bunun kitlesel bir eyleme dönüşeceğini söyledi.

Halka da çağrı yapan Cesurer, daha fazla fatura ödememek, toplumun mağdur edilmemesi adına bu kavganın hep birlikte verilmesi gerektiğini kaydetti.

“Sabotaj” iddiasının sorulması üzerine ise Cesurer, bunun çalışanları zan altında bırakmak için yapılan açıklamalar olduğunu kaydederek, ülkede arızaların belli dönemlerde sürekli yaşandığını belirtti. Trafo merkezlerinin, günlük güneşin üretimine göre ayarlarının yapılması gerektiğini ifade eden Cesurer, “Oralarda birileri yoksa o frekansı kontrol edemezsiniz yani sistem santraller sıkıntı yaşamaya başlar” diyerek, arızaların da frekansa göre arka arkaya artarak devam ettiğini kaydetti. Cesurer, bunu bilenlerin personeli suçladığını dile getirdi.

Bu arızaların her gün yaşandığını, Kıb-Tek ekiplerinin sahada olması ve arızanın kısa sürede çözülmesi nedeniyle vatandaşın çoğu zaman bunu hissetmediğini anlatan Cesurer, ancak şu anda personelin belli bir kısmı sahada olmadığı için bunun uzun sürer bir noktaya taşındığını söyledi.

